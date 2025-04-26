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21:08, 26 апреля 2025Интернет и СМИ

На Западе обратились к Зеленскому после его встречи с Трампом

Журналист Чей Боуз подверг критике заявление Зеленского после встречи с Трампом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский терпит поражение в конфликте с Россией, который обещал закончить. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

Так он прокомментировал пост украинского лидера, в котором тот рассказал о встрече с главой США Дональдом Трампом.

«Проигравший не может диктовать условия, проигравшим являетесь вы, благодаря вашей коррупции и вопиющему отказу согласиться на мир в 2022 году», — подчеркнул журналист.

Зеленский побеседовал с Трампом перед похоронами Папы Римского Франциска в Ватикане. Позднее политик отметил, что его встреча с американским лидером может стать исторической.

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