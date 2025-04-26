Набиуллина назвала риски для российской экономики

Набиуллина назвала торговые войны главными рисками для российской экономики

Замедление мировой экономики, проблемы на рынке труда и инфляционные ожидания являются основными тремя рисками, влияющими на экономику РФ. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина , пишет РИА Новости.

«Одним из главных рисков является большее охлаждение мировой экономики из-за торговых войн», — назвала она.

По мнению эксперта, важным аспектом является не только увеличение импортных пошлин, но и постоянная неопределенность на рынках.

Ранее Набиуллина заявила, что в июле инфляция может повыситься на фоне индексации тарифов ЖКХ. Она отметила, что переход к снижению годовой инфляции в России ожидается в мае, но в июле.