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01:20, 26 апреля 2025Экономика

Набиуллина назвала риски для российской экономики

Набиуллина назвала торговые войны главными рисками для российской экономики
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Замедление мировой экономики, проблемы на рынке труда и инфляционные ожидания являются основными тремя рисками, влияющими на экономику РФ. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина , пишет РИА Новости.

«Одним из главных рисков является большее охлаждение мировой экономики из-за торговых войн», — назвала она.

По мнению эксперта, важным аспектом является не только увеличение импортных пошлин, но и постоянная неопределенность на рынках.

Ранее Набиуллина заявила, что в июле инфляция может повыситься на фоне индексации тарифов ЖКХ. Она отметила, что переход к снижению годовой инфляции в России ожидается в мае, но в июле.

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