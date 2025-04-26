Назван лучший снаряд для прокачки всего тела

Фитнес-тренер Кирилл Громов назвал лучший снаряд для прокачки всего тела. Его слова приводит Men Today.

Громов заявил, что таким снарядом станут гири, так как они эргономично распределяют вес. Благодаря этому уменьшаются шансы заболеть артритом и другими заболеваниями от повторяющихся движений. Кроме того, увеличивается выработка тестостерона и развивается сила.

Тренер рекомендовал использовать гири массой от 16 до 32 килограммов. В комплекс он предложил включить такие упражнения, как взятие гирь на грудь, рывок гирь двумя руками, выпады с гирями, берпи с жимом гирь, а также взятие и рывок гирей.

Ранее фитнес-тренер Дэвид Лоуренс назвал упражнения, опасные для мужчин после 40 лет. Такими упражнениями стали жим штанги из-за головы, приседания в тренажере Смита и тяга штанги к подбородку.