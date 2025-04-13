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22:03, 13 апреля 2025Спорт

Названы опасные для мужчин после 40 лет упражнения

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: gorodenkoff / Getty Images

Фитнес-тренер Дэвид Лоуренс назвал упражнения, опасные для мужчин после 40 лет. Его слова приводит Men Today.

Первым опасным упражнением эксперт посчитал жим штанги из-за головы, так как он может негативно сказаться на состоянии плечевых суставов. Следующими станут приседания в тренажере Смита и тяга штанги к подбородку, так как они увеличивают риск травм.

Последним Лоуренс указал жим ногами и тягу верхнего блока за голову. При тренировках он посоветовал соблюдать баланс интенсивности и восстановления.

Ранее эксперт по осанке и естественному омоложению Ольга Махова назвала опасные для полных людей упражнения. Эксперт заявила, что при такой комплекции противопоказано бегать и прыгать на скакалке.

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