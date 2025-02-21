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07:50, 21 февраля 2025Спорт

Названы опасные для полных людей упражнения

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Zoran Zeremski / Shutterstock / Fotodom

Эксперт по осанке и естественному омоложению Ольга Махова назвала опасные для полных людей упражнения. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Эксперт заявила, что полным людям противопоказано бегать и прыгать на скакалке. Она подчеркнула, что во время бега ударная нагрузка о твердую поверхность почти в пять раз превышает собственный вес бегуна. Альтернативой бега, по мнению Маховой, может стать ходьба.

Кроме того, лечебная физкультура, специально подобранная физиотерапевтом, и плавание могут стать отличной альтернативой бегу и прыжкам со скакалкой. Она обратила внимание на то, что час плавания в бассейне поможет потратить в среднем около 400 калорий.

Ранее Махова рассказала о минусах горячей йоги, в которой занятия проводятся при температуре 30-40 градусов выше нуля. Специалист отметила, что во время такой тренировки возрастает риск обезвоживания.

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