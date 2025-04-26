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22:37, 26 апреля 2025Из жизни

Определился победитель первой в мире гонки сперматозоидов

В США прошла первая в мире гонка сперматозоидов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: kick.com/spermracing

В США состоялась первая в мире гонка сперматозоидов. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Состязание Sperm Racing проходило в Лос-Анджелесе на специально построенной 20-сантиметровой гоночной трассе. Половые клетки стимулировали слабым электричиским током, чтобы заставить их двигаться в нужном направлении и перечечь финишную черту за наименьшее время. Камеры высокого разрешения отслеживали путь «участников».

Победителем стал 20-летний студент Университета Южной Калифорнии Тристан Милкер. Выигрыш составил 10 тысяч долларов.

Организаторами гонки стали четверо основателей. Один из них связан с инвестиционной компанией, двое других занимались криптовалютами и NFT. Последний — бывший сотрудник сверхпопулярного ютюбера Мистер Бист. «Мы берем тему, которой никто не хочет касаться, и делаем ее интересной, измеримой и странным образом меняем эту парадигму. Потому что здоровье — это гонка, и каждый заслуживает шанса на старте», — указали они.

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