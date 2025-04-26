Раскрыта ситуация на фронте в Сумской и Курской областях

Марочко: ВС России давят на ВСУ у Локни и Горнали

Вооруженные силы (ВС) России давят на Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Сумской и Курской областях. Там идут активные боевые действия, рассказал военный эксперт Андрей Марочко, его слова приводит ТАСС.

«Есть серьезное давление на украинские позиции с [рубежей] северо-западнее Локни (Сумская область, — прим. "Ленты.Ру")», — рассказал аналитик. Он добавил, что у села Горналь в Курской области российские военнослужащие также проводят ежедневные накаты на противника.

По словам Марочко, фиксируются небольшие подвижки российских войск на этом участке фронта.

Ранее Марочко сообщил, что российские войска нанесли удары сразу по пяти направлениям в Сумской области.