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03:24, 26 апреля 2025Интернет и СМИ

Раскрыто значение встречи Путина и спецпосланника Трампа

Ирландский журналист Боуз: Кроме Украины Россия и США обсуждают сотрудничество
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Стив Уиткофф и Владимир Путин

Стив Уиткофф и Владимир Путин. Фото: Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал встречу спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он написал в социальной сети Х.

Боуз раскрыл значение встречи Путина и Уиткоффа и указал, что стороны готовят почву для сотрудничества, рамки которого не ограничены только украинским вопросом.

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«Это тот большой вопрос, который многие не видят. Украина важна, но Россия и США готовят почву для того, чтобы стать равноправными партнерами во многих сферах в мире», — подчеркнул он.

В пятницу, 25 апреля, в Кремле состоялись переговоры между Владимиром Путиным и Стивом Уиткоффом. Беседа продлилась около трех часов. Диалог позволил сблизить позиции Москвы и Вашингтона по Украине и ряду международных вопросов, подчеркнул помощник Путина Юрий Ушаков, который принимал участие во встрече.

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