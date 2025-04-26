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06:21, 26 апреля 2025Россия

Российские бойцы заявили о невозможности спасти иконы после пожара в храме

ВС РФ: Спасти иконы после пожара в Новом Иерусалиме не удается из-за атак ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

Попытки спасти иконы и другие святыни, оставшиеся после пожара из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на храм Новый Иерусалим в Белгородкой области, остаются невозможными из-за постоянной угрозы новых обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление группировки войск «Север» ВС РФ.

«Попытки работы на месте пожара с целью спасения оставшихся икон и других святынь не представляются возможными из-за постоянной угрозы новых обстрелов со стороны ВСУ», — отмечается в сообщении.

Также указывается, что работы на месте происшествия начнутся сразу же после стабилизации ситуации и остановки целенаправленных обстрелов со стороны украинских вооруженных сил.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотниками по храмовому комплексу «Новый Иерусалим» в четверг, 24 апреля. В результате пожара деревянный храмовый комплекс полностью сгорел. Позднее Белгородская митрополия Русской православной церкви (РПЦ) сообщила, что восстановит храмовый комплекс.

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