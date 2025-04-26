РИА Новости: Солдаты ВСУ в ДНР убили пожилую пару и надругались над их внучкой

В Донецкой народной республике (ДНР) солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) убили пожилую пару, а затем надругались над их несовершеннолетней внучкой. Причиной стало то, что они якобы поддерживали Россию, сообщил боец с позывным Махатма, его цитирует РИА Новости.

«Она [внучка] рассказала, что [семья] не захотела уезжать никуда, что они всю жизнь там прожили. Националистам это не понравилось, они подумали, что те на нашей стороне, и избавились от бабушки с дедушкой», — рассказал Махатма.

По его словам, после этого группа украинских военнослужащих напала на 17-летнюю девушку и надругалась над ней. Однако несовершеннолетнюю оставили в живых. В дальнейшем ее эвакуировали в безопасное место российские военнослужащие.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ расстреляли трех гражданских на хуторе Колмаков в Курской области.