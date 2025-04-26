Российский дзюдоист стал чемпионом Европы в весе свыше 100 килограммов

Российский дзюдоист Тасоев стал чемпионом Европы в весе свыше 100 килограммов

Российский дзюдоист Инал Тасоев выиграл чемпионат Европы, проходящий в черногорской Подгорице. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен одержал победу в весовой категории свыше 100 килограммов. В финальной схватке россиянин победил соотечественника Валерия Ендовицкого. Для Тасоева это третий титул чемпиона Европы в карьере.

Бронзовые медали завоевали два спортсмена. Это чех Лукаш Крпалек и Эрик Абрамов из Германии.

Летом 2024 года российские дзюдоисты отказались от участия в Олимпиаде в Париже. Причиной стали условия допуска от Международного олимпийского комитета. На чемпионате Европы-2025 россияне выступают в нейтральном статусе.