Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:30, 26 апреля 2025Из жизни

Продавшая своего ребенка жительница Испании захотела вернуть его и пожалела

El Caso: Жительницу Испании, заявившую о краже ребенка, задержали за его продажу
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: ChiccoDodiFC / Shutterstock / Fotodom  

Испанская полиция взяла под стражу местную жительницу, которая заявила о краже своего ребенка. Правоохранители выяснили, что перед этим женщина продала младенца, а после захотела выкупить его обратно, но покупатели затребовали большую сумму, пишет El Caso.

Мать ребенка рассказала, что познакомилась на вечеринке в Мадриде с молодым человеком и призналась ему в страхе, что местные власти отнимут младенца после рождения.

После этого знакомый якобы предложил отвезти ее в Кордобу и заботиться о ней до родов. По словам заявительницы, после она хотела вернуться в Мадрид, но у нее потребовали выкуп за дочь в размере трех тысяч евро.

Полицейские усомнились в показаниях и начали проверять их. Оказалось, молодой человек был официально зарегистрирован как отец ребенка, а затем снял с карты две тысячи евро и передал матери. Девочку отвезли в Мадрид, но через месяц женщина захотела вернуть дочь. Семья, которая приобрела ее, затребовала в полтора раза большую сумму.

По итогам расследования задержаны мать и четверо жителей Кордобы, задействованных в покупке ребенка. Девочку поместили в социальное учреждение. Сообщается, что у женщины опека еще в 2022 году изъяла шестерых детей.

В феврале столичный главк Следственного комитета России сообщил об аресте женщины, пытавшейся продать новорожденную дочь за 200 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прибыл на похороны Папы Римского в черном кителе

    Джиджи Хадид спровоцировала слухи о помолвке с Брэдли Купером

    Отец Большунова прокомментировал попадание снаряда ВСУ в его дом

    Кладоискатель вышел на прогулку и нашел римское сокровище

    Сотрудница российского магазина оказалась в больнице из-за рухнувшей на нее дверцы витрины

    Польша обвинила российский вертолет в нарушении воздушного пространства

    Российский разработчик систем РЭБ погиб при взрыве автомобиля

    В Иране произошел мощный взрыв

    Продавшая своего ребенка жительница Испании захотела вернуть его и пожалела

    СК установил личность причастного к осквернению могилу российского журналиста в Крыму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости