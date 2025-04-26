В Киеве загорелся завод «Буревестник» после взрыва

В Киеве загорелся имеющий стратегическое значение завод «Буревестник» после прозвучавшего ранее взрыва. Об этом пишет украинское издание «Страна.UA» в Telegram-канале.

«В Киеве мощный пожар в районе Осокорков. Паблики пишут, что горит район завода "Буревестник". По их данным, накануне прозвучал взрыв», — отмечается в сообщении.

На данный момент времени власти никак не прокомментировали ситуацию. Завод был построен в 1967 году и занимается разработкой морского оборудования и радиолокационных систем.

Ранее координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что в Киеве уничтожен цех по производству ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) и «Нептун». Он также отметил, что в ходе удара были ликвидированы иностранные инженеры. По его словам, они отвечали за работу станков, поставленных с Запада.