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04:30, 26 апреля 2025Бывший СССР

В Раде выступили с предложением к России и Белоруссии

Депутат Дмитрук призвал Киев создать союзное государство с Россией и Белоруссией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук заявил, что стран следует создать союзное государство с Россией и Белоруссией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что такая форма сотрудничества позволит выстроить взаимодействие между странами и обеспечить коллективную безопасность. По его мнению, формат союзного государства помогает сохранить суверенитет.

«Украина исторически, духовно, культурно и экономически всегда была частью общего пространства с Россией и Беларусью. Наша сила — в единстве», —сказал он.

Ранее Дмитрук рассказал, что парламентарии перед голосованием за продление военного положения на Украине получили сообщение с угрозой. В нем говорится, что при отрицательном результате на голосование против нардепов будут приняты меры.

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