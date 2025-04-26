В Раде выступили с предложением к России и Белоруссии

Депутат Дмитрук призвал Киев создать союзное государство с Россией и Белоруссией

Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук заявил, что стран следует создать союзное государство с Россией и Белоруссией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что такая форма сотрудничества позволит выстроить взаимодействие между странами и обеспечить коллективную безопасность. По его мнению, формат союзного государства помогает сохранить суверенитет.

«Украина исторически, духовно, культурно и экономически всегда была частью общего пространства с Россией и Беларусью. Наша сила — в единстве», —сказал он.

Ранее Дмитрук рассказал, что парламентарии перед голосованием за продление военного положения на Украине получили сообщение с угрозой. В нем говорится, что при отрицательном результате на голосование против нардепов будут приняты меры.