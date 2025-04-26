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00:39, 26 апреля 2025Экономика

В России объяснили повышение цен на пиво

Пивовар Хавский связал повышение цен на пиво с акцизным сбором
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Цены на пиво повышаются под влиянием сразу нескольких факторов. В частности, на это влияет акцизный сбор и повышение расходов на зарплату сотрудникам, объяснил член правления «Опоры России», руководитель рабочей группы экспертного совета Росалкогольтабакконтроля по пивоваренной и слабоалкогольной продукции Игорь Хавский в беседе с KP.RU.

«С начала года вырос акцизный сбор на пиво с 26 до 30 рублей за литр — это дало примерно треть от общего подорожания», — пояснил Хавский. Он отметил, что, учитывая общий уровень инфляции, рост цен не стал критичным.

Кроме того, Хавский, как владелец пивоваренного бизнеса, добавил, что на цены влияет и то, что начали вводить поэкземплярную прослеживаемость, из-за которой приходится устанавливать соответствующее оборудование, а также расширять складские площади.

«На цены повлияла и транспортная составляющая. Часть сырья для пивоваренной продукции закупается за рубежом — например, хмель — в основном, в Европе», — продолжил пивовар.

Он также отметил, что ему пришлось поднять зарплату своим сотрудникам на 10-20 процентов.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость пива в несетевой рознице России выросла на 15 процентов к марту.

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