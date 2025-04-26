В России прокомментировали требования Шевченко не пускать российские команды на турниры

Депутат Журова: Допуск российских команд на турниры зависит от окончания СВО

Российские команды могут поставить в такие условия, когда их допуск на международные турниры будет зависеть от окончания специальной военной операции (СВО), считает депутат Госдумы Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее глава Украинской ассоциации футбола (УАФ), обладатель «Золотого мяча» 2004 года Андрей Шевченко сделал заявление о допуске российских команд на международные турниры. Он подчеркнул, что до окончания СВО это невозможно.

Журова считает, что позицию главы УАФ поддержат, иначе и Украина, и многие другие страны начнут бойкотировать выступления российских команд. Решение допустить спортсменов из России на международные турниры будет принято, по ее мнению, после заключения мирного соглашения.

«Команды из других стран будут говорить, что не будут играть, не будут выходить и соревноваться с российскими спортсменами. Они как обычно пойдут на поводу и уступят международной федерации. Шевченко ничего особенного не сказал, он озвучил мнение, которое исходит от Европы», — пояснила Журова.

Ранее УАФ обратилась к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу возможного снятия санкций с российских клубов и сборных. В организации призвали не допустить возвращения российских спортсменов.