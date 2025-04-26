Шевченко сделал заявление о допуске России

Глава УАФ Шевченко выступил против допуска России на международные турниры

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ), обладатель «Золотого мяча» 2004 года Андрей Шевченко сделал заявление о допуске российских команд на международные турниры. Трансляция конгресса велась на YouTube-канале ассоциации.

Специалист выступил против возвращения России. Он подчеркнул, что до окончания спецоперации это невозможно.

Ранее УАФ обратилась к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу возможного снятия санкций с российских клубов и сборных. В организации призвали не допустить возвращения российских спортсменов.

В сентябре 2024 года больше половины стран — членов УЕФА выступили за возвращение юношеских и молодежных сборных России на международные турниры. Однако Шевченко выступил против, и инициативу не поддержали.