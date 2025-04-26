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17:24, 26 апреля 2025Мир

В США заявили об ожидания реакции России и Украины на план по мирному урегулированию

Директор Пик: США ожидают прояснения намерений России и Украины
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

США ожидают прояснения намерений России и Украины по предложенному администрацией президента Дональда Трампа плану мирного урегулирования конфликта на следующей неделе. Об этом заявил старший директор по Европе американского Совета национальной безопасности (СНБ) Эндрю Пик, передает агентство Reuters.

«По словам американского партнера, четкая картина мирных намерений России и Украины ожидается на следующей неделе», — приводит слова Пика заместитель министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр, с которым он провел переговоры.

Мадьяр также добавил, что Венгрия стремится поддерживать мирные инициативы Трампа и играть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин на встрече со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность к прямому диалогу с Киевом и переговорам по окончанию конфликта без предварительных условий. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Путин многократно говорил об этой готовности Москвы.

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