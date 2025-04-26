Военкор Сладков: Украину ждет обрушение во всех смыслах

Ситуация на Украине с каждым днем становится тяжелее. На поле боя Киев проигрывает, и вскоре его ждет крах. Такой точкой зрения в Telegram-канале поделился военкор Александр Сладков.

«Чем тяжелее ситуация на Украине ... — тем хуже, тем ожесточеннее их диверсионные атаки», — отметил Сладков.

Он добавил, что эксперты из разных стран, в том числе из Украины, замечают, что Киев находится в проигрышной позиции, и это толкуется как скорое обрушение Украины «во всех смыслах».

«Команда [президента Украины] Владимира Зеленского поднимается на эшафот. Голубой вертолет, что прилетит на эвакуацию, заберет далеко не всех», — резюмировал военкор.

Ранее эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские диверсионно-разведывательные группы активизировались на сватовском и кременном направлениях.