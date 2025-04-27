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09:36, 27 апреля 2025Мир

Число пострадавших при взрыве в иранском порту превысило тысячу человек

При взрыве в иранском порту Шахид-Раджаи пострадали 1139 человек
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрывы в Иране

Фото: Mohammad Rasoul Moradi / AP

Число пострадавших при взрыве в порту Шахид-Раджаи превысило тысячу человек. Об этом сообщила представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани, передает ТАСС.

«В медицинских учреждениях находятся 1139 человек. Некоторые из них были доставлены в Шираз и Лурестан воздушным транспортом», — пояснила она.

Мохаджерани добавила, что ситуация в порту находится под контролем.

Ранее глава службы спасения Ирана Бабак Махмуди сообщал, что четырех пострадавших не удалось спасти.

Мощный взрыв на юге Ирана произошел в субботу, 26 апреля. По предварительным данным, взрыв прогремел на складе опасных грузов и химикатов. Источники утверждали, что взорвался резервуар с топливом, после чего произошло обрушение одного из портовых зданий.

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