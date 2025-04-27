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10:16, 27 апреля 2025Мир

Число жертв взрыва в порту Ирана выросло

Число жертв взрыва в порту Бендер-Аббаса в Иране выросло до 25
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Mohammad Rasoul Moradi / Reuters

Число жертв взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана выросло до 25. Об этом сообщило информационное агентство Fars.

При этом ранее поступили данные о 18 невыживших и 1139 пострадавших.

Мощный взрыв в Иране произошел в субботу, 26 апреля. По предварительным данным, на складе опасных грузов и химикатов вспыхнул резервуар с топливом, после чего одно из зданий обрушилось.

Уточнялось, что более тысячи пострадавших находятся в больницах. Некоторых из них доставили Шираз и Лурестан по воздуху.

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