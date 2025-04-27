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14:48, 27 апреля 2025Спорт

Глава UFC допустил возвращение турниров в Россию

Глава UFC Дэйна Уайт допустил возвращение турниров в Россию
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт допустил возвращение турниров в Россию. Его слова приводит РИА Новости.

Уайт заявил, что российские бойцы продолжают драться в UFC, несмотря на происходящее в мире. «Так что мой ответ — да. Мы глобальный бизнес. Мы будем вести бизнес, как это делали всегда», — подчеркнул глава UFC.

Ранее Уайт назвал условие проведения турнира промоушена в России. «[Президент США Дональд] Трамп и [президент России Владимир] Путин должны разобраться с этим. Ты понимаешь, о чем я», — ответил он российскому журналисту.

Последний турнир UFC в России прошел в Москве в ноябре 2019 года. Он состоялся на «ЦСКА Арене».

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