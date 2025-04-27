Глава UFC допустил возвращение турниров в Россию

Глава UFC Дэйна Уайт допустил возвращение турниров в Россию

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт допустил возвращение турниров в Россию. Его слова приводит РИА Новости.

Уайт заявил, что российские бойцы продолжают драться в UFC, несмотря на происходящее в мире. «Так что мой ответ — да. Мы глобальный бизнес. Мы будем вести бизнес, как это делали всегда», — подчеркнул глава UFC.

Ранее Уайт назвал условие проведения турнира промоушена в России. «[Президент США Дональд] Трамп и [президент России Владимир] Путин должны разобраться с этим. Ты понимаешь, о чем я», — ответил он российскому журналисту.

Последний турнир UFC в России прошел в Москве в ноябре 2019 года. Он состоялся на «ЦСКА Арене».