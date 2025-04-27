Командование ВСУ отбирало телефоны у бойцов перед отправкой на позиции

ТАСС: Командование ВСУ отбирало телефоны у бойцов на сумском направлении

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отбирает мобильные телефоны у военных перед отправкой на позиции на сумском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

При этом мобильные телефоны не отдают родным и близким бойцов ВСУ, либо возвращают телефон, сброшенный до заводских настроек. Собеседник агентства отметил, что с устройств удаляют любую информацию, которая может скомпрометировать командование подразделений ВСУ.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ заранее записывает своих бойцов в списки пропавших без вести. Такая ситуация сложилась на сумском направлении из-за высоких потерь солдат. Отмечалось, что попытки родственников узнать судьбу бойца у его командования оказываются тщетны. В результате близкие украинских солдат обращаются к российской стороне через мессенджеры.