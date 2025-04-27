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08:26, 27 апреля 2025Бывший СССР

Командование ВСУ отбирало телефоны у бойцов перед отправкой на позиции

ТАСС: Командование ВСУ отбирало телефоны у бойцов на сумском направлении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отбирает мобильные телефоны у военных перед отправкой на позиции на сумском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

При этом мобильные телефоны не отдают родным и близким бойцов ВСУ, либо возвращают телефон, сброшенный до заводских настроек. Собеседник агентства отметил, что с устройств удаляют любую информацию, которая может скомпрометировать командование подразделений ВСУ.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ заранее записывает своих бойцов в списки пропавших без вести. Такая ситуация сложилась на сумском направлении из-за высоких потерь солдат. Отмечалось, что попытки родственников узнать судьбу бойца у его командования оказываются тщетны. В результате близкие украинских солдат обращаются к российской стороне через мессенджеры.

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