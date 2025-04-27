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19:19, 27 апреля 2025Мир

Лавров прокомментировал призыв Трампа остановить удары по Украине

Лавров: Путин поддержал предложение США установить прекращение огня на 30 дней
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Коновалов/ Т АСС

Президент России Владимир Путин сразу же поддержал предложение США об установлении 30-дневного прекращения огня при условии, что ошибки прошлого не будут повторены. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров, комментируя призыв президента США Дональда Трампа остановить удары по Украине, передает РИА Новости.

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