Президент России Владимир Путин сразу же поддержал предложение США об установлении 30-дневного прекращения огня при условии, что ошибки прошлого не будут повторены. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров, комментируя призыв президента США Дональда Трампа остановить удары по Украине, передает РИА Новости.
Лавров прокомментировал призыв Трампа остановить удары по Украине
Лавров: Путин поддержал предложение США установить прекращение огня на 30 дней
Президент России Владимир Путин сразу же поддержал предложение США об установлении 30-дневного прекращения огня при условии, что ошибки прошлого не будут повторены. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров, комментируя призыв президента США Дональда Трампа остановить удары по Украине, передает РИА Новости.