Россиянам назвали способы обезопасить смартфон от мошенников

IT-эксперт Ларин: Для защиты смартфона от мошенников нужно обновлять приложения

Чтобы снизить риски взлома смартфона, россиянам нужно регулярно обновлять приложения на устройстве и следовать еще нескольким советам. Об этом и других способах обезопасить телефон от мошенников в разговоре с «Лентой.ру» рассказал руководитель направления «Киберразведка» компании «Бастион» Константин Ларин.

IT-эксперт предупредил, что мошенники часто маскируют вредоносные программы под официальные приложения. «Особенно опасны шпионские приложения, которые используют уязвимости нулевого дня (недавно обнаруженные уязвимости, которые еще не были исправлены — прим. «Ленты.ру») и могут перехватывать одноразовые коды двухфакторной аутентификации, включая те, что применяются в банковских сервисах», — сообщил Ларин. Еще одним популярным способом обмана он назвал отправку фишинговых ссылок через мессенджеры.

Для защиты смартфона от злоумышленников специалист посоветовал регулярно обновлять операционную систему и приложения. Также, по словам Ларина, необходимо настроить блокировку экрана и отдельных приложений с использованием ПИН-кода или биометрии.

Кроме того, Ларин призвал отключать на устройстве ненужные функции, такие как Bluetooth, и ограничивать доступ к микрофону, камере, геолокации и СМС. В заключение он напомнил, что устанавливать программы нужно только из официальных источников. Также эксперт порекомендовал проверять список устройств, с которых был осуществлен вход в личные аккаунты.

Ранее россиян предупредили, что некоторые приложения могут незаметно списывать деньги со счетов. Уточнялось, что это могут делать вирусы, а также якобы бесплатные программы.