Папа Римский потратил сотни тысяч евро на макаронную фабрику в тюрьме

Economist: Папа Римский потратил 200 тыс. евро на ипотеку макаронной фабрики

Папа Римский Франциск (имя при рождении — Хорхе Марио Бергольо) перед смертью потратил сотни тысяч евро на макаронную фабрику. Об этом сообщает журнал The Economist, ссылаясь на духовное завещание священнослужителя.

Сообщается, что понтифик потратил 200 тысяч евро (12,2 миллиона рублей) на то, чтобы закрыть ипотеку макаронной фабрики, работающей при тюрьме для несовершеннолетних в Риме.

В материале отмечалось, что это были почти все средства понтифика, находившиеся на его личном счету.

В том же завещании Франциск заявил, что церковь должна быть с теми, кто «находится на обочине общества». Он также распорядился, чтобы его похоронили как можно дальше от Ватикана.

Понтифика не стало 21 апреля. Ему было 88 лет. В феврале его госпитализировали с тяжелой двусторонней пневмонией. Из-за болезни он лишился возможности говорить.