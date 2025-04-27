Политолог назвал два главных врага мира на Украине

Политолог Марков назвал Зеленского и Макрона главными врагами мира на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Украины Владимир Зеленский являются главными врагами мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил российский политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал встречу политиков в Риме, предположив, что они «строили заговоры против мира во все мире».

«Это главные поджигатели войны в Европе, два главных врага русского языка и православной церкви. Это два главных врага мира на Украине, и поэтому они — два главных врага народа Украины», — считает Марков.

Ранее Макрон раскрыл детали разговора с Зеленским. По его словам, во время беседы украинский лидер подтвердил готовность Киева к безоговорочному прекращению огня.