Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:41, 27 апреля 2025Мир

Политолог назвал два главных врага мира на Украине

Политолог Марков назвал Зеленского и Макрона главными врагами мира на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Украины Владимир Зеленский являются главными врагами мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил российский политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал встречу политиков в Риме, предположив, что они «строили заговоры против мира во все мире».

«Это главные поджигатели войны в Европе, два главных врага русского языка и православной церкви. Это два главных врага мира на Украине, и поэтому они — два главных врага народа Украины», — считает Марков.

Ранее Макрон раскрыл детали разговора с Зеленским. По его словам, во время беседы украинский лидер подтвердил готовность Киева к безоговорочному прекращению огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В сети появились фото освобождавших Курскую область солдат из КНДР. Об их вкладе в разгром ВСУ доложили Путину

    Германию уличили в желании отомстить России

    Политолог назвал два главных врага мира на Украине

    В США сообщили об изменениях в поведении шефа Пентагона

    В России заявили о преображении Трампа после встречи с Зеленским

    Названа возможная причина взрыва в Иране

    В Британии признали преимущество России над Западом в одном вопросе

    В российском регионе стая бродячих собак напала на ребенка

    Военкор Поддубный сообщил о нокдауне самой боеспособной части ВСУ

    В Кашмире завязался бой между пакистанской и индийской армиями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости