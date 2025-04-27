Посол Ирана оценил помощь России в тушении пожара в порту

Посол Джалали поблагодарил Россию за помощь в тушении пожара в порту

Отправка Россией самолетов в Иран для тушения пожара в порту, где в прошедшую субботу произошел взрыв, и поддержка Москвы отражает глубину отношений сторон. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали, пишет РИА Новости.

«Поддержка, сотрудничество и симпатия соседней страны РФ отражают глубину дружбы и стратегического сотрудничества между двумя странами», — отметил посол, упомянув принятое Россией решение отправить самолеты и спасателей для тушения пожара.

Ранее сообщалось, что число жертв взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана выросло до 36. До этого поступала информация о том, что спасти не удалось 25 человек. Сообщалось также о 1139 пострадавших.

В свою очередь, президент России Владимир Путин распорядился срочно направить в Иран несколько спецбортов МЧС для тушения пожара в порту.