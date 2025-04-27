Число жертв взрыва в Иране выросло

Число жертв взрыва в порту Бендер-Аббаса в Иране выросло до 36

Число жертв взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана выросло до 36. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее поступала информация о том, что спасти не удалось 25 человек. Сообщалось также о 1139 пострадавших.

Мощный взрыв в Иране произошел в субботу, 26 апреля. По предварительным данным, взрыв прогремел на складе опасных грузов и химикатов. Источники утверждали, что взорвался резервуар с топливом, после чего произошло обрушение одного из портовых зданий. Известно, что более тысячи пострадавших находятся в больницах. Некоторых из них доставили в Шираз и Лурестан воздушным транспортом.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился срочно направить в Иран несколько спецбортов МЧС для тушения пожара в порту.