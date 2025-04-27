Путин распорядился направить несколько бортов МЧС в Иран для тушения пожара

Президент России Владимир Путин распорядился срочно направить в Иран несколько спецбортов МЧС для тушения пожара в порту Шахид-Раджаи. Об этом сообщило посольство России в Исламской Республике.

Как уточнили в посольстве, решение было принято в ответ на обращение иранских партнеров. Сообщается, что отправленные в Иран борта укомплектованы опытными профессионалами.

«Желаем нашим спасателям вместе с иранскими коллегами обуздать пламя и спасти этот стратегически важный для экономики Ирана порт и человеческие жизни», — говорится в сообщении.

Как пояснили в МЧС, глава российского ведомства Александр Куренков по поручению Путина распорядился направить в Бендер-Аббас два самолета — амфибию Бе-200ЧС и Ил-76.

Мощный взрыв на юге Ирана произошел в субботу, 26 апреля. По предварительным данным, взрыв прогремел на складе опасных грузов и химикатов. Источники утверждали, что взорвался резервуар с топливом, после чего произошло обрушение одного из портовых зданий. По последней информации, пострадали 1139 человек, еще 25 спасти не удалось.