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22:51, 27 апреля 2025Интернет и СМИ

Пушков заявил об очередном подозрительном самоубийстве в деле Эпштейна

Пушков: Самоубийство свидетельницы по делу Эпштейна является подозрительным
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Самоубийство Вирджинии Джуффре, согласившейся свидетельствовать по делу американского миллиардера Джеффри Эпштейна, является подозрительным. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Джуффре была настроена на разоблачение педофильской сети Эпштейна и не раз заявляла, что никогда не лишит себя жизни. Все выглядит тем более подозрительно, что в свете решения Трампа о раскрытии "списков Эпштейна" Джуффре могла стать ключевым свидетелем в делах против сильных мира сего», — написал Пушков.

Также сенатор обратил внимание на один из постов Джуффре в социальных сетях. В нем девушка подчеркнула, что не склонна к самоубийству и что «слишком много опасных людей хотели бы заткнуть мне рот».

Ранее в США опубликовали список фигурантов дела Эпштейна. В нем оказалось более 150 имен. Позднее материалы дела были рассекречены.

Джеффри Эпштейна осудили за создание криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать десятки девушек. Среди них были 14-летние подростки. По некоторым данным, он продолжал заниматься торговлей людьми вплоть до ареста. Финансиста задержали 6 июля 2019-го в Нью-Йорке. В августе того же года он свел счеты с жизнью, не дождавшись судебного процесса.

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