Пушков заявил об очередном подозрительном самоубийстве в деле Эпштейна

Пушков: Самоубийство свидетельницы по делу Эпштейна является подозрительным

Самоубийство Вирджинии Джуффре, согласившейся свидетельствовать по делу американского миллиардера Джеффри Эпштейна, является подозрительным. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Джуффре была настроена на разоблачение педофильской сети Эпштейна и не раз заявляла, что никогда не лишит себя жизни. Все выглядит тем более подозрительно, что в свете решения Трампа о раскрытии "списков Эпштейна" Джуффре могла стать ключевым свидетелем в делах против сильных мира сего», — написал Пушков.

Также сенатор обратил внимание на один из постов Джуффре в социальных сетях. В нем девушка подчеркнула, что не склонна к самоубийству и что «слишком много опасных людей хотели бы заткнуть мне рот».

Ранее в США опубликовали список фигурантов дела Эпштейна. В нем оказалось более 150 имен. Позднее материалы дела были рассекречены.

Джеффри Эпштейна осудили за создание криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать десятки девушек. Среди них были 14-летние подростки. По некоторым данным, он продолжал заниматься торговлей людьми вплоть до ареста. Финансиста задержали 6 июля 2019-го в Нью-Йорке. В августе того же года он свел счеты с жизнью, не дождавшись судебного процесса.