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11:10, 27 апреля 2025Мир

Путин выразил соболезнования в связи со взрывом в порту Ирана

Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи со взрывом в порту
Варвара Митина (редактор)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи со взрывом в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас. Телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что Россия готова помочь в ликвидации последствий этого бедствия.

Мощный взрыв в Иране произошел в субботу, 26 апреля. По предварительным данным, на складе опасных грузов и химикатов вспыхнул резервуар с топливом, после чего одно из зданий обрушилось. По последней информации, число пострадавших достигло 1139, не выжили восемь человек.

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