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11:12, 27 апреля 2025Россия

Путину доложили о ситуации в Курской области

Путину доложили, что оставшихся военных ВСУ в Курской области скоро уничтожат
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в Курской области. Как сообщил врио командира 810-й бригады Черноморского флота, оставшихся в российском приграничье военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) скоро уничтожат, передает ТАСС

Российский военнослужащий сообщил главе государства о взятии под контроль Вооруженных сил России населенного пункта Горналь. По его словам, бойцам Российской армии удалось закрепиться на улицах населенного пункта. Сейчас ведется зачистка лесных массивов, находящихся на западе и юге от Горналя, а также от села Гуево в курском приграничье.

«В ближайшее время все одиночные и разрозненные группы противника будут уничтожены», — заключил врио командира 810-й бригады морских пехотинцев.

Ранее Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, в ходе которого генерал сообщил о восстановлении контроля над территорией Курской области и отметил, что Украина не смогла создать в регионе плацдарм и сорвать продвижение российских войск в Донбассе.

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