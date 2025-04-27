Путину доложили, что оставшихся военных ВСУ в Курской области скоро уничтожат

Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в Курской области. Как сообщил врио командира 810-й бригады Черноморского флота, оставшихся в российском приграничье военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) скоро уничтожат, передает ТАСС

Российский военнослужащий сообщил главе государства о взятии под контроль Вооруженных сил России населенного пункта Горналь. По его словам, бойцам Российской армии удалось закрепиться на улицах населенного пункта. Сейчас ведется зачистка лесных массивов, находящихся на западе и юге от Горналя, а также от села Гуево в курском приграничье.

«В ближайшее время все одиночные и разрозненные группы противника будут уничтожены», — заключил врио командира 810-й бригады морских пехотинцев.

Ранее Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, в ходе которого генерал сообщил о восстановлении контроля над территорией Курской области и отметил, что Украина не смогла создать в регионе плацдарм и сорвать продвижение российских войск в Донбассе.