Раскрыт требуемый для восстановления после боев с ВСУ курского монастыря период

ТАСС: На восстановление Горнальского монастыря могут уйти десятилетия

На восстановление Горнальского монастыря в Курской области после боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) могут уйти десятилетия. Требуемый для проведения работ период раскрыл настоятель монастыря игумен Питирим, передает ТАСС.

По его словам, точный временной отрезок для восстановления основанной в 1671 году святыни будет зависеть от финансирования и числа рабочих.

«После советской власти мы восстанавливали монастырь 25 лет, тогда он был в лучшей сохранности, чем сейчас. Сколько теперь понадобится, мы не знаем», — заключил Питирим, добавив, что после атак ВСУ от монастыря остались только самые крепкие кирпичные стены.

Священнослужитель добавил, что эвакуированная из обители до вторжения ВСУ на российские территории икона Божией Матери «Пряжевская» находится в курском Покровском храме. После восстановления монастыря, предполагается, что она вернется в Горналь.

Ранее сообщалось, что монастырь имеет подземный ход на территорию Сумской области — по нему бойцы ВСУ проводили эвакуацию и подвозили боеприпасы во время оккупации Курской области. Об освобождении монастыря стало известно 22 апреля. Штурм обители продолжался более 10 дней.