Раскрыты подробности о подготовке подрыва генерала Москалика

Петренко: Нападение на генерала Москалика готовилось с сентября 2024 года

Теракт в отношении заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика готовился с сентября 2024 года. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Во время допроса исполнитель теракта Игнат Кузин заявил, что был завербован сотрудниками службы безопасности Украины (СБУ). В сентябре 2023 года по их указанию он приехал в Россию и ждал заданий. В сентябре 2024 года обвиняемому направили данные Москалика и назвали его объектом для теракта. Тогда злоумышленник начал собирать более подробную информацию.

В ноябре 2024 года Кузин снял квартиру в подъезде потерпевшего и стал наблюдать за его передвижениями, а также выяснил его график. Агент СБУ заранее купил машину и за месяц до планируемого теракта припарковал ее у подъезда. В марте 2025 года исполнитель преступления получил компоненты готового взрывного устройства, а также системы видеонаблюдения и контроля. Он установил их в машине. Все подготовив, 23 апреля 2025 года Кузин скрылся. За теракт ему обещали 18 тысяч долларов.

Взрыв автомобиля произошел днем 25 апреля в Балашихе на бульваре Нестерова. Изначально сообщалось, что ЧП стало результатом случайности, а погибший — прохожий. Позже стало известно о целенаправленной атаке с применением взрывного устройства. Погибшим оказался высокопоставленный офицер Генерального штаба Ярослав Москалик.

Причастного к подрыву Москалика задержали. Ему предъявили обвинение по трем статьям, среди которых 205 УК РФ («Террористический акт»).