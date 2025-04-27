Россиянин назвал комфортную для жизни на 50 тысяч рублей в месяц страну Азии

Российский путешественник Алексей Кутовой назвал комфортную для жизни на 50 тысяч рублей в месяц страну Азии — Вьетнам. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Россиянин признался, что после многочисленных постов и роликов блогеров о дешевой жизни в этой стране туда массово устремились соотечественники, в том числе те, которые раньше всегда зимовали на Бали. Из-за этого на популярных курортах вроде Нячанга и Дананга все подорожало.

«Вьетнамцы же тоже не глупые: увидели приток туристов — взвинтили цены на жилье, подняли цены в кафе. И вот эти люди прилетают, удивляются всему этому и начинают обвинять "лживых блогеров"», — возмутился Кутовой.

Однако, по словам автора публикации, в других, не таких известных вьетнамских городах, по-прежнему можно жить на 50 тысяч рублей в месяц. Но он предупредил, что из-за отсутствия большого количества туристов там не так развита инфраструктура.

«Одно можно сказать точно: с небольшим бюджетом всегда приходится чем-то жертвовать. Тут уже зависит от личных предпочтений и требований к жизни у конкретного человека», — отметил путешественник.

Ранее этот же тревел-блогер назвал наиболее утомившие его вещи во время жизни во Вьетнаме. В частности, он быстро устал от опасной езды водителей скутеров и постоянного шума.

