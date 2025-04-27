Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:35, 27 апреля 2025Путешествия

Россиянин назвал комфортную для жизни на 50 тысяч рублей в месяц страну Азии

Алина Черненко

Фото: Chris Humphrey / Globallookpress.com

Российский путешественник Алексей Кутовой назвал комфортную для жизни на 50 тысяч рублей в месяц страну Азии — Вьетнам. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Россиянин признался, что после многочисленных постов и роликов блогеров о дешевой жизни в этой стране туда массово устремились соотечественники, в том числе те, которые раньше всегда зимовали на Бали. Из-за этого на популярных курортах вроде Нячанга и Дананга все подорожало.

Материалы по теме:
«Она прямо на улице залезла ко мне в штаны» Военный репортер посетил столицу Вьетнама. Как его удивили местные нравы?
«Она прямо на улице залезла ко мне в штаны»Военный репортер посетил столицу Вьетнама. Как его удивили местные нравы?
24 июля 2022
Как Таиланд, только дешевле. C 2024 года Вьетнам станет еще доступнее для россиян. Сколько стоит там отдохнуть?
Как Таиланд, только дешевле.C 2024 года Вьетнам станет еще доступнее для россиян. Сколько стоит там отдохнуть?
29 декабря 2023

«Вьетнамцы же тоже не глупые: увидели приток туристов — взвинтили цены на жилье, подняли цены в кафе. И вот эти люди прилетают, удивляются всему этому и начинают обвинять "лживых блогеров"», — возмутился Кутовой.

Однако, по словам автора публикации, в других, не таких известных вьетнамских городах, по-прежнему можно жить на 50 тысяч рублей в месяц. Но он предупредил, что из-за отсутствия большого количества туристов там не так развита инфраструктура.

«Одно можно сказать точно: с небольшим бюджетом всегда приходится чем-то жертвовать. Тут уже зависит от личных предпочтений и требований к жизни у конкретного человека», — отметил путешественник.

Ранее этот же тревел-блогер назвал наиболее утомившие его вещи во время жизни во Вьетнаме. В частности, он быстро устал от опасной езды водителей скутеров и постоянного шума.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России высказались о снятии санкций со страны

    Сотрудники ТЦК попали в аварию с задержанным ими украинцем

    Тренер «Реала» прокомментировал поражение от «Барселоны» в финале Кубка Испании

    Россиянка описала особенности Таиланда фразой «брезгливым это не понравится»

    Иран отказался связывать взрыв в порту с оборонным сектором

    В России увеличилась выживаемость пациентов с раком

    Лидеры 19 стран приедут в Москву на 9 Мая

    Пилотов российского самолета попытались ослепить в небе

    Стали известны подробности четвертого раунда переговоров Ирана и США

    Россиян предостерегли от привычки хвататься за обезболивающие при малейшей головной боли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости