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14:35, 27 апреля 2025Россия

Россиянка избила собаку на глазах у ребенка из-за пролитого кофе и попала на видео

Жительница Уфы избила собаку на глазах у ребенка из-за пролитого кофе
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Жительница Уфы избила собаку на глазах у ребенка из-за пролитого кофе. Инцидент попал на видео, ролик опубликовала Baza в своем Telegram.

Как видно на кадрах, россиянка шла по двору многоквартирного дома — в одной руке у нее был стакан с кофе, а другой она держала за поводок собаку. За ними шел мальчик, судя по всему, сын женщины. Когда собака дернулась и случайно выбила поводком стакан из рук его хозяйки, та выругалась, а затем несколько раз пнула животное ногой.

Отпинав животное, россиянка матом выругалась на сына, после чего обратилась к мальчику со словами: «Пошли за новым кофе. Смотри, что твоя собака сделала!». Сделавшей ей замечание очевидице она заявила, что считает свое поведение вполне нормальным.

По данным канала, местные жители требуют, чтобы правоохранительные органы привлекли россиянку к ответственности, а также изъяли из семьи животное.

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили дело против 42-летнего местного жителя, избившего собаку своей сожительницы после ссоры с ней.

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