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Мир Российская Премьер-лига|26-й тур
21:07, 27 апреля 2025Спорт

«Рубин» вырвал победу у худшего клуба РПЛ

«Рубин» победил «Факел» со счетом 2:1 в матче 26-го тура РПЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

«Рубин» вырвал победу у «Факела» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Казани и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Первым забил полузащитник воронежцев Андрей Ивлев, прервав девятиматчевую безголевую серию клуба. В составе «Рубина» дублем отметился Руслан Безруков. Во втором тайме «Факел» играл в меньшинстве из-за удаления Никиты Моцпана.

В добавленное к первому тайму время защитник «Факела» Макс Дзиов получил травму ноги после столкновения с игроком «Рубина» Ильей Рожковым. Оба футболиста не смогли продолжить встречу.

«Рубин» набрал 39 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» остается худшей командой турнира, занимая 16-е место с 15 очками.

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