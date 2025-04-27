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18:01, 27 апреля 2025Россия

Пожар в банном комплексе в Москве ликвидировали

МЧС: Пожар в банном комплексе на юге Москвы потушили
Мария Борисова
Мария Борисова
СюжетПожары в России

Пожар в банном комплексе на юге Москвы потушили. Новые подробности о произошедшем сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Как стало известно, открытое горение распространилось на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Для его ликвидации с двух вертолетов сбросили 65 тонн воды. При этом из ближайших строений эвакуировали порядка 25 человек.

Уточняется, что к тушению привлекли более 90 специалистов и 25 единиц техники, в том числе пожарный поезд. «Причину возгорания установят дознаватели МЧС России», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пожар начался в комплексе «Банная усадьба» на Яузской аллее. Возможной причиной возгорания назвали перегрев трубы.

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