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12:53, 27 апреля 2025Мир

Стали известны подробности четвертого раунда переговоров Ирана и США

NYT: Следующие переговоры Ирана и США пройдут в ближайшие две недели в Европе
Ольга Коровина
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Фото: Iranian Foreign Ministry / Reuters

Следующая встреча представителей Ирана и Соединенных Штатов Америки пройдет в ближайшие две недели. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT).

По информации источника, четвертый раунд переговоров по теме ядерной программы Ирана состоится в Европе. На территории какой страны могут встретиться делегации, не сообщается, как и то, на каком уровне они пройдут.

Предыдущий этап переговоров прошел в Омане 26 апреля. Американскую делегацию возглавил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Иранскую сторону представлял глава МИД Аббас Аракчи. В первый раз они встретились в Омане 12 апреля, далее состоялись переговоры 19 апреля в Риме.

Сообщалось, что в Иране заявили об удовлетворении переговорами с США по ядерной сделке. Аббас Аракчи выразил оптимизм в отношении достижения соглашения, отметив при этом, что он настроен сдержанно.

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