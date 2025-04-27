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10:03, 27 апреля 2025Путешествия

Таиланд захотел сократить срок безвизового режима

Таиланд захотел сократить срок безвизового режима с 60 до 30 дней
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: 1000 Words / Shutterstock / Fotodom  

Таиланд захотел пересмотреть длительность безвизового режима для иностранцев и сократить срок с 60 до 30 дней. Об этом сообщил государственный департамент королевства по связям с общественностью, его заявление приводит ТАСС.

Премьер-министр Пхетхонгтхан Чинават распорядилась уменьшить продолжительность безвизового въезда из-за того, что некоторые туристы нарушали законы: оставались дольше положенного или работали нелегально. Теперь соответствующие ведомства изучают эффективность системы, которая должна способствовать развитию туризма.

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Уточняется, что сейчас 60-дневный безвизовый въезд действует для туристов из 93 стран. При этом для России Таиланд готов сделать исключение, если у гостей будет потребность находиться в королевстве более 30 дней.

Ранее Россия и Оман взаимно отменили визовый режим. Страны заключили такое соглашение после переговоров Владимира Путина с султаном мусульманской страны Хайсамом бен Тариком Аль Саидом.

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