В Минобороны раскрыли подробности об уничтоженном в зоне СВО вооружении ВСУ

МО РФ: ПВО уничтожили в зоне СВО бомбу JDAM, два снаряда HIMARS и 124 дрона ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в зоне проведения специальной военной операции (СВО) 124 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности об уничтоженном на линии боевого соприкосновения вооружении противника раскрыли в Минобороны России (МО РФ).

По данным оборонного ведомства, за сутки ПВО сбила бомбу JDAM, два снаряда HIMARS и 124 дрона, а также две зенитные управляемые ракеты к комплексу С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям.

Всего с начала СВО ВСУ потеряли 53 945 дронов, 24 168 орудий полевой артиллерии, 23 064 танка и других боевых бронированных машин, 1553 боевые машины реактивных систем залпового огня, 661 самолет, 605 зенитных ракетных комплексов, 283 вертолета, а также 34 654 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении складов боеприпасов ВСУ, в том числе для хранения американских систем залпового огня HIMARS. Также был нанесен удар по военным аэродромам противника.