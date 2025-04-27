В Минобороны сообщили об уничтожении складов американских боеприпасов ВСУ

МО РФ: Уничтожены склады боеприпасов ВСУ, в том числе для американских HIMARS

Уничтожены склады боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе для хранения американских систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны России (МО РФ).

По данным оборонного ведомства, российские военные также нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху по сборке беспилотников и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 168 районах.

Как уточнили в министерстве, за минувшие сутки потери ВСУ превысили тысячу человек. Всего с начала СВО ВСУ потеряли почти 140 тысяч единиц техники, включая 23 064 танка и других боевых бронированных машин.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили в зоне проведения спецоперации 124 дрона ВСУ, а также бомбу JDAM и два снаряда HIMARS.