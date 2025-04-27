В России отреагировали на слова Трампа о Крыме

Депутат Нестеренко назвал позицию Трампа по Крыму здравомыслящей

Президент США Дональд Трамп придерживается здравомыслящей позиции по вопросу Крыма. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко, передает РИА Новости.

Он отметил, что американский лидер является сторонником реальной политики и понимает исторический выбор жителей полуострова. «Он занял здравомыслящую позицию, которая отвечает реальному положению дел. Крым — не вещь, которую можно передавать», — подчеркнул депутат.

Ранее Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Крыма Украине. Политик также заявлял, что полуостров останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине.