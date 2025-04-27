Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:06, 27 апреля 2025Россия

В России отреагировали на слова Трампа о Крыме

Депутат Нестеренко назвал позицию Трампа по Крыму здравомыслящей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп придерживается здравомыслящей позиции по вопросу Крыма. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко, передает РИА Новости.

Он отметил, что американский лидер является сторонником реальной политики и понимает исторический выбор жителей полуострова. «Он занял здравомыслящую позицию, которая отвечает реальному положению дел. Крым — не вещь, которую можно передавать», — подчеркнул депутат.

Ранее Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Крыма Украине. Политик также заявлял, что полуостров останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В сети появились фото освобождавших Курскую область солдат из КНДР. Об их вкладе в разгром ВСУ доложили Путину

    Уехавший из России актер пошутил про свое возвращение в страну

    Командование ВСУ отбирало телефоны у бойцов перед отправкой на позиции

    В Канаде машина въехала в толпу людей на фестивале

    Названы освобождающие от уплаты алиментов причины

    Марочко сообщил о продвижении российских войск в Харьковской области

    В России отреагировали на слова Трампа о Крыме

    Стали известны мотивы убившего девять человек под Тверью стрелка

    В духовном завещании Папы Римского увидели зашифрованное послание

    Бойцов ВСУ стали записывать пропавшими без вести сразу после отправки на позиции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости