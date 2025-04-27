В США обвинили Зеленского в нежелании прекращать конфликт с Россией

Сенатор Ли: Зеленский хочет, чтобы российско-украинский конфликт длился вечно

Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в том, чтобы российско-украинский конфликт заканчивался. Такое мнение выразил американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли в соцсети X.

Ли прокомментировал заявление американского миллиардера Дэвида Сакса о том, что глава украинского государства не намерен заключить мирное соглашение с Россией. «Зеленский хочет, чтобы этот военный конфликт длился вечно», — подтвердил член Конгресса США.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский, обвиненный на Украине за госизмену, назвал Зеленского палачом. Он заявил, что украинский лидер не хочет завершать военное противостояние с Россией, так как хочет избежать уголовной ответственности, которая грозит ему в мирное время.

До этого ирландский журналист Чей Боуз высмеял готовность Зеленского платить США за поставки Украине оружия. По словам Боуза, президент Украины всегда ищет способ, чтобы купить ракеты у Соединенных Штатов.

