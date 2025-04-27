Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:19, 27 апреля 2025Мир

В США обвинили Зеленского в нежелании прекращать конфликт с Россией

Сенатор Ли: Зеленский хочет, чтобы российско-украинский конфликт длился вечно
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в том, чтобы российско-украинский конфликт заканчивался. Такое мнение выразил американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли в соцсети X.

Ли прокомментировал заявление американского миллиардера Дэвида Сакса о том, что глава украинского государства не намерен заключить мирное соглашение с Россией. «Зеленский хочет, чтобы этот военный конфликт длился вечно», — подтвердил член Конгресса США.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский, обвиненный на Украине за госизмену, назвал Зеленского палачом. Он заявил, что украинский лидер не хочет завершать военное противостояние с Россией, так как хочет избежать уголовной ответственности, которая грозит ему в мирное время.

До этого ирландский журналист Чей Боуз высмеял готовность Зеленского платить США за поставки Украине оружия. По словам Боуза, президент Украины всегда ищет способ, чтобы купить ракеты у Соединенных Штатов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Госсекретарь США раскрыл основания мирной сделки по Украине

    Самолет с пассажирами на борту получил удар молнии при посадке в российском городе

    В России снова пропал «Лох»

    Пожар в банном комплексе в Москве локализован

    Гладков сообщил о ранении человека в Белгородской области

    Стало известно о возможном возобновлении диалога США и КНДР

    В России оценили желание главы UFC вернуть турниры в страну

    Премьер Гренландии ответил на вопрос о планах США фразой «не будем чьей-то собственностью»

    В США обвинили Зеленского в нежелании прекращать конфликт с Россией

    Число жертв взрыва в Иране выросло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости