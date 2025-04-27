В США сообщили об изменениях в поведении шефа Пентагона

NBC: На фоне скандала с утечками шеф Пентагона Хегсет становится непредсказуемым

Глава Пентагона Пит Хегсет на фоне скандалов с утечками информации и внутренних конфликтах в оборонном ведомстве становится «непредсказуемым» и кажется все более «неуверенным» в своей работе и положении в администрации. Об этом сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.

Как утверждают собеседники NBC News, шеф Пентагона хочет, чтобы президент Соединенных Штатов Дональд Трамп видел его как «бойца» на фоне негативных сообщений, и уделяет больше внимания публичным выступлениям. Источники телеканала рассказали, что в недавней телефонной беседе глава государства сказал Хегсету, что не одобряет отправку деталей об операции в Йемене в чат в Signal, где находилась его супруга. Трамп назвал поступок главы Пентагона ребячеством, однако в конце разговора посоветовал «продолжать борьбу».

Ранее стало известно, что Хегсет отправлял секретную информацию об ударах по йеменскому движению «Ансар Алла» в чат в мессенджере Signal, в котором состояли его близкие. Также отмечается, что шеф Пентагона использовал личный телефон для авторизации.

После этого портал Axios сообщил, в связи с очередным скандалом в Пентагоне растет «смятение» из-за неспособности Хегсета эффективно управлять ведомством. В связи с этим рассматривается возможность его отставки.