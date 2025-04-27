Верховный суд разрешил не платить по оформленному мошенниками кредиту

Верховный суд РФ признал ничтожным оформленный мошенниками кредит

Верховный суд РФ постановил признать ничтожным кредитный договор, оформленный мошенниками через взломанный аккаунт клиента в мобильном приложении банка. Об этом пишет ТАСС.

Злоумышленники переподключили телефонный номер жертвы и взяли от ее имени кредит на 265,5 тысячи рублей. Следствие в рамках возбужденного уголовного дела определило подозреваемого и объявило его в розыск. Три суда увидели в действиях клиента банка «признаки неосмотрительного поведения в использовании электронной подписи и технических средств». Лишь Верховный суд встал на сторону потерпевшей, указав на обязанность банка принимать повышенные меры предосторожности при дистанционном оформлении кредитов. Также было отмечено, что банк после одобрения кредита сразу распорядился перевести деньги третьему лицу.

В России с 1 марта начал действовать сервис самозапрета на кредиты. Для граждан доступна бесплатная установка через портал «Госуслуги». В многофункциональных центрах (МФЦ) подобная возможность появится с 1 сентября. Главной целью нововведений стала защита россиян от финансовых мошенников. За первый месяц работы сервиса услугой воспользовались почти восемь миллионов россиян.