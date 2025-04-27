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22:29, 27 апреля 2025Культура

Звезда «Гарри Поттера» стал отцом во второй раз

Сыгравший Рона Уизли актер Руперт Гринт стал отцом во второй раз
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Руперт Гринт

Руперт Гринт. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Актер Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, стал отцом во второй раз. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

У актера и его жены актрисы Джорджии Грум родилась девочка, которую назвали Голди.

Гринт и Грум состоят в отношениях с 2011 года, спустя семь лет актеры поженились. В 2020 году у пары родилась дочь Уэнсдэй.

В декабре сообщалось, что Гринт должен будет выплатить долг налоговой и штраф за финансовые махинации. По решению суда, актер должен британской короне, а именно налоговым органам, 2,3 миллиона долларов. Все из-за неправильной декларации выплат, полученных за съемки в «Гарри Поттере».

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