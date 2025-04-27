Звезда «Гарри Поттера» стал отцом во второй раз

Сыгравший Рона Уизли актер Руперт Гринт стал отцом во второй раз

Актер Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, стал отцом во второй раз. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

У актера и его жены актрисы Джорджии Грум родилась девочка, которую назвали Голди.

Гринт и Грум состоят в отношениях с 2011 года, спустя семь лет актеры поженились. В 2020 году у пары родилась дочь Уэнсдэй.

В декабре сообщалось, что Гринт должен будет выплатить долг налоговой и штраф за финансовые махинации. По решению суда, актер должен британской короне, а именно налоговым органам, 2,3 миллиона долларов. Все из-за неправильной декларации выплат, полученных за съемки в «Гарри Поттере».