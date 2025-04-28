Астролога арестовали за несбывшееся предсказание

В Мьянме арестовали астролога, предрекавшего новое разрушительное землетрясение

В Мьянме арестовали популярного астролога, ведущего в TikTok канал с 300 тысячами подписчиков. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Поводом для ареста стало несбывшееся предсказание. 9 апреля 21-летний Джон Мо Тхе опубликовал в TikTok видео, предрекающее новое разрушительное землетрясение. Ролик собрал 3,3 миллиона просмотров.

Как утверждал астролог, катаклизм должен был произойти 21 апреля. По его словам, эпицентр будет находиться в Таиланде, однако толчки ощутят жители во всех городах Мьянмы. Он рекомендовал в этот день держаться подальше от высоких зданий.

Власти Мьянмы сочли публикацию видео о землетрясении распространением ложной информации.

В прошлом Джон Мо Тхе предсказывал освобождение главы прежнего правительства Аун Сан Су Чжи, американские авиаудары по Мьянме и погодные стихийные бедствия. Ни один из его прогнозов не сбылся.

Ранее сообщалось, что 28 марта на Мьянму обрушилась серия разрушительных землетрясений. В результате оказались разрушены дома, дороги и объекты инфраструктуры. Число жертв превысило 3,5 тысячи человек.