Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3,5 тысячи человек

Число жертв при землетрясении в Мьянме выросло до 3564

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3,5 тысячи человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Согласно последним официальным данным, в результате стихийного бедствия пострадали 5012 человек, еще 3564 спасти не удалось, 210 числятся пропавшими без вести.

Серия разрушительных землетрясений обрушилась на Мьянму 28 марта. В результате катастрофы оказались разрушены дома, дороги и объекты инфраструктуры. Кроме того, из-за толчков в земле образовался разлом.

3 апреля сообщалось, что из-под завалов извлекли гражданина России без признаков жизни, который работал преподавателем. Позже информацию о россиянине среди жертв землетрясения подтвердила официальный представитель МИД Мария Захарова.